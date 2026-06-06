Consar Ravenna, ufficializzato l’arrivo di Cominetti

Va a potenziare l’attacco il primo rinforzo ufficializzato dalla Consar Ravenna per il prossimo campionato di A2. Dalla Consoli Sferc Brescia arriva, infatti, Roberto Cominetti, forte ed esperto schiacciatore, classe 1997, oltre che profondo conoscitore di questo campionato in cui ha sempre militato tranne una stagione in SuperLega a Monza. La stessa squadra brianzola, Cantù, Mondovì, Taranto, Reggio Emilia, Bergamo (la sua città natale) e Brescia le tappe del suo cammino in categoria. Cominetti si presenta in Romagna con un palmares di assoluto rilievo: due campionati, tre Coppe Italia e una Supercoppa vinte tra Taranto, Reggio e Brescia, 349 partite giocate e oltre 3440 punti messi a segno in carriera, dei quali 1269 nelle ultime tre annate bresciane. “Da tempo desideravo che le nostre strade potessero incrociarsi – sono le prime parole del neo schiacciatore della Consar – dopo tante annate da avversario e quando si è materializzata la proposta del club ho subito accettato. Ravenna è una città che conosce e vive il volley, sport di cui ha scritto tante pagine di storia, la società è seria e affidabile tanto che non c’è una persona nell’ambiente che ne parla male e Valentini so che è un ottimo coach, lavora molto in palestra, è meticoloso e mi ha illustrato un programma tecnico che punta ad un’altra stagione molto competitiva. Tutto quello che cercavo”.