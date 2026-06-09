Consar Ravenna: la società annuncia 5 conferme, c’è anche il super-veterano Goi

Con il quarto posto dell’Under 20 nella Junior League si è conclusa ufficialmente la stagione 2025/26 della Consar Ravenna. E il club ravennate è già pronto ad affrontare la nuova annata con entusiasmo, rinnovate ambizioni e voglia di consolidare ulteriormente quanto di già solido è stato costruito negli ultimi anni. Il Porto Robur Costa 2030 è lieto di annunciare la riconferma di cinque giocatori nell’organico della prima squadra che disputerà il quinto campionato consecutivo di A2: il libero Riccardo Goi, il palleggiatore Antonino Russo e l’opposto Hristiyan Dimitrov, il secondo alzatore Luca Iurlaro e il secondo libero Andrea Asoli.

Per Goi, 36 anni ad agosto, si tratterà del 12° anno di militanza con la maglia di Ravenna, il sesto consecutivo, per un totale di 303 presenze nel club che ne fanno di gran lunga il fedelissimo della squadra.

Giunge, invece, al quarto anno Antonino Russo. Il 22enne di Vico Equense avrà di nuovo la responsabilità di guidare il gioco della squadra mettendoci il valore aggiunto dei punti in battuta: nelle 97 presenze fin qui collezionate ha messo a segno 112 ace, 50 dei quali nel campionato da poco concluso, con i quali si è piazzato al terzo posto.

Seconda stagione, invece, per Dimitrov, Iurlaro e Asoli. L’opposto bulgaro ha lasciato un segno importante nella sua prima annata in Romagna, coincisa anche con il suo esordio in A2, finendo per chiudere come miglior marcatore della squadra in un arrivo in volata con Zlatanov: 398 punti, che gli valgono l’ottavo posto nella classifica specifica, con 320 attacchi vincenti, undicesimo posto assoluto. e 57 muri. Considerando anche le due partite di Coppa Italia e le tre di playoff, il bottino di Dimitrov sale a 469 punti, con il top stagionale dei 30 punti messi a segno nel match di Fano alla 12esima di ritorno.

Per Iurlaro e Asoli, che hanno avuto modo di festeggiare il loro debutto in A2, sarà una stagione importante per aumentare la loro esperienza e mettere un altro tassello rilevante per la loro crescita.