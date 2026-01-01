Consar Ravenna, il livello è basso: può essere l’anno giusto per tentare il salto in A1

La Consar è quasi a metà del guado ed è forse anche un pochino più avanti in classifica di quanto auspicato ad inizio stagione, nonostante le ultime due sconfitte. Merito del gruppo di Valentini in gran parte, demerito per quanto resta in percentuale di squadre che hanno iniziato il campionato con tutte le intenzioni di salire di categoria ma stanno patendo la falsa partenza commessa. La fine di un anno è sempre una buona occasione per abbozzare un bilancio di massima e a questo proposito il parere di Antonio Valentini è doppiamente importante, visto che a lui la proprietà ha affidato il doppio incarico, prestigioso quanto impegnativo, di allenatore e direttore sportivo.