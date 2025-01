Consar-Prata scontro al vertice che vale per presente e futuro

E’ lo scontro al vertice, una sfida che potrebbe valere pure uno spicchio di Superlega: Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone di fronte oggi al De Andrè per una sfida che promette grande spettacolo, con Brescia, terza capolista, spettatrice interessata.

Ravenna arriva al match forte di una striscia aperta di sette vittorie consecutive, con 13 successi su 16 gare. Prata invece ha vinto le ultime quattro partite e dieci delle ultime undici, dopo la sconfitta con Brescia alla quinta di andata.

Numeri che testimoniano il livello di due formazioni protagoniste indiscusse della stagione. «Sia noi che Prata siamo in un buonissimo momento - conferma Antonio Valentini, coach della Consar - e stiamo sviluppando un gioco di qualità. La Tinet è formata da giocatori molto interessanti, alcuni di loro sono grandi specialisti della categoria e quindi penso che sarà una bella partita».

Anche le statistiche individuali e di squadra delineano un match combattuto. Dei dieci confronti diretti disputati nelle ultime tre stagioni, cinque sono finiti al tie-break, segno dell’equilibrio tra le due squadre. In questo campionato, però, Ravenna ha vinto sei gare su 13 col risultato di 3-0, mentre Prata ha ottenuto quattro successi su dodici con lo stesso score. La battuta sarà uno dei fattori decisivi: Ravenna seconda nella classifica degli ace (105) Prata terza (101).

Tra i protagonisti c’è Gamba, opposto della Tinet, secondo nella graduatoria individuale con 36 ace. «È normale che in partite di questo tipo la battuta sia un po’ l’ago della bilancia - sottolinea Valentini - ma non si può ridurre tutto a questo fondamentale. Saranno determinanti sia il cambio palla che il break. Di sicuro ci stiamo preparando a una partita importante ma non determinante. Bella ma tosta, considerata la qualità dell’avversario. Ci teniamo a fare una buona prestazione e siamo focalizzati sulle situazioni che ci servono per il futuro e non solo per domani. I giocatori sanno che è la nostra priorità continuare a crescere tecnicamente e tatticamente».

Ravenna avrà Russo in regia, Guzzo opposto, le bande Tallone e Zlatanov e i centrali Copelli e Canella con Goi libero. Prata risponde con Alberini in regia e Gamba opposto, le bande Ernastowicz e Terpin e al centro Agrusti e Katalan. Si gioca alle 20, diretta su volleyballworld.tv,.