Consar, per svoltare serve un “diversivo”

Non è fuori dal tunnel la Consar Ravenna che, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, affronta questa sera la sfida che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia ospitando il Lagonegro al Pala deAndrè. La formula prevede una gara unica in casa delle squadre con migliore classifica, stessa formula che poi verrà adottata nelle semifinali, in programma il 4 febbraio, e in finale, collocata in calendario sabato 21 febbraio.

La Consar ha già battuto 3-1 in campionato il Lagonegro, squadra imbottita di ex, a partite dal tecnico Waldo Kantor che ha guidato i giallorossi ai tempi della Superlega, fino ad arrivare ai giocatori, quindi Arasomwan, Raffaelli e Sanchinche a Ravenna hanno lasciato un ottimo ricordo.

«Alla Coppa Italia teniamo moltissimo - chiarisce subito il tecnico della Consar, Antonio Valentini - è una competizione prestigiosa, vincerla dà grande visibilità e il nostro obiettivo è provare a portarla a Ravenna. È una priorità per me, per la squadra e per il club».

L’intervento dell’allenatore giallorosso ha un duplice significato: da una parte la necessità di reagire immediatamente dopo lo stop di domenica contro Macerata, dall’altra il legame personale con una manifestazione che lo ha già visto protagonista. «In carriera ho conquistato la Coppa Italia tre volte: due in A2 con Vibo e una in A1 con Perugia. È una competizione che sento particolarmente, quasi un torneo nel torneo, breve ma intensissimo, dove si respira subito quell’atmosfera da dentro o fuori che poi ritroveremo nei playoff. La affronteremo con il massimo rispetto e con l’ambizione di arrivare lontano, consapevoli però che Lagonegro è un avversario solido e complicato, come già emerso nel confronto di campionato di tre mesi fa. La partita di Macerata è ormai alle spalle e non c’è stato neppure il tempo di analizzarla a fondo. Ora conta solo questo quarto di finale di Coppa e mi aspetto una risposta importante da parte dei ragazzi».

La vincente della sfida tra Ravenna e Lagonegro affronterà la vincente di Siena-Pineto in semifinale. Ravenna scenderà in campo con lo starting seven titolare: Russo in regia, Dimitrov opposto, i centrali Canella e Bartolucci e le bande Valchinov e Zlatanov con Goi (libero). Lagonegro risponde con Sperotto in cabina di regia, l’opposto Cantagalli, al centro Arasomwan e Tognoni, mentre le bande sono Armenante e Raffaelli con libero Fortunato.

Si gioca alle 20.30, gli abbonamenti non sono validi, il match sarà diretto da Giovanni Ciaccio di Altofonte e Marco Pazzaglini di Roma e sarà visibile in diretta gratuita in streaming su Dazn.