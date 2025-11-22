Consar-Lagonegro: una sfida tutta da gustare e piena di ex

Assalto a Lagonegro per continuare nel segno dei sorrisi. Tre vittorie di fila la Consar Ravenna, e quattro nelle prime cinque giornate di questo campionato di A2 Credem Banca. Due successi consecutivi, entrambi al tie-break, tre in totale con due stop maturati al cospetto di Brescia e Prata per la Rinascita Lagonegro. Il match di domani al Pala De Andrè, si gioca alle 16, con direzione di gara affidata a Marco Pasin di Borgaro Torinese e a Marco Pernpruner di Trento, mette di fronte due formazioni partite bene e che stanno mettendo in mostra una buona pallavolo. Il coach della Consar, Antonio Valentini, è consapevole del valore e della difficoltà di questa gara. “Affrontiamo una Rinascita che sta disputando un campionato molto buono – conferma – che sta bene in campo e che sa sempre stare dentro la partita. Li abbiamo visti a video, li abbiamo riguardati e sappiamo che non sarà una partita facile perché hanno punti di riferimento importanti e precisi soprattutto in attacco, con l’opposto Cantagalli, che sta facendo molto bene, e con lo schiacciatore Raffaelli, giocatore molto esperto, che conosce benissimo la categoria e che qui a Ravenna si è fatto apprezzare. In settimana abbiamo lavorato pensando al miglioramento del nostro gioco, delle nostre situazioni tecniche sia individuali che di squadra e ci siamo preparati per disputare una partita che sarà impegnativa e probabilmente anche lunga”.

Ma in questa sfida c’è anche il sapore della nostalgia che avvolgerà il Pala De Andrè quando i tifosi ravennati vedranno entrare appunto Giacomo Raffaelli, tre annate e una Challenge Cup vinta a Ravenna, Martins Arasomwan, tre stagioni non consecutive ma un’annata con la semifinale playoff e la finale di Coppa Italia giocate, Leonardo Sanchi che ha fatto parte nella stagione scorsa del gruppo dell’Under 19 che ha disputato la C e vinto l’argento alla Junior League, ma soprattutto Waldo Kantor, che a Ravenna ha firmato un biennio tecnico valorizzato dalla prima conquista dei playoff dal ritorno del club in SuperLega. Ma l’emozione sarà anche del vicecoach ravennate Saverio Di Lascio che proprio a Lagonegro, nel club lucano, ha iniziato il suo percorso in uno staff tecnico come scoutman.