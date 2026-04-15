Consar, l’obiettivo è chiudere il conto

La Consar si prepara a vivere una serata potenzialmente decisiva. Dopo il successo ottenuto in gara1, la formazione romagnola ha l’occasione di chiudere la serie dei quarti di finale senza dover ricorrere alla “bella”, evitando così gara3 e conquistando con anticipo il pass per le semifinali.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30 al Pala Jacazzi, campo della Virtus Aversa, dove i giallorossi arriveranno con fiducia ma anche con la consapevolezza che servirà un’altra prova di alto livello per chiudere qui la serie. Il 3-1 conquistato al Pala De Andrè ha offerto segnali importanti sotto diversi punti di vista. Ravenna ha mostrato solidità, continuità e soprattutto una brillante condizione fisica, riuscendo a gestire i momenti più delicati del match con lucidità e qualità. La squadra guidata da Valentini ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, sfruttando al meglio le proprie armi, tra cui un servizio particolarmente incisivo che ha fatto la differenza nel confronto diretto. A presentare la sfida in terra campana è il capitano Riccardo Goi, protagonista di gara1, che individua nel servizio la chiave per riuscire a mettere in difficoltà Aversa. «Si è visto quanto sia importante la battuta – spiega il capitano giallorosso - siamo riusciti a tenere un livello altissimo ed è risultato decisivo per la vittoria finale. Se riusciremo a ripeterci possiamo puntare a chiudere in due partite. Mi aspetto però una bella reazione da parte di Aversa che ha giocatori di qualità e di livello anche al servizio e in casa tenteranno in tutti i modi di metterci in difficoltà».

Goi individua gli avversari più pericolosi in casa Aversa. «A loro manca l’opposto titolare e dunque mi aspetto qualche variazione nella loro formazione – prosegue il capitano giallorosso – ma i giocatori più pericolosi sono le due bande, Tiozzo ha grande esperienza a questo livello e Tallone lo conosciamo bene, sappiamo quale è il suo valore e dovremo cercare di limitarlo per togliere potenzialità ad Aversa. Attenzione anche a Volpato che è un centrale molto esperto che ha anni di Superlega alle spalle e che sa come metterci in difficoltà. La partita, comunque, è nelle nostre mani. Se eviteremo di commettere errori gratuiti come ci è capitato a Ravenna nel terzo set, sono certo che riusciremo ad avere la meglio e a chiuderla qui».

Ravenna si affiderà alla formazione titolare con Russo in cabina di regia, l’opposto Dimitrov, i due centrali Bartolucci e Canella e in banda Zlatanov e Valchinov con Goi libero. Gianluca Graziosi confermerà la formazione schierata a Ravenna con Garnica in regia, Vattovaz opposto, le bande Tallone e Tiozzo e i centrali Mattei e Volpato. Gli arbitri sono Luca Cecconato e Riccardo Faia, è prevista la diretta streaming gratuita sulla piattaforma Dazn. L’eventuale gara3 è in programma domenica ancora a Ravenna alle 18.

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