Consar in campo a Fano per fare un passo avanti

Si terrà oggi pomeriggio alle 18 sul campo di Fano il secondo test-match della Consar in vista dell’esordio di campionato fissato per domenica 19 ottobre, quando al Pala De André arriverà Porto Viro. Fino a quel momento gli allenamenti congiunti non serviranno ad ottenere punti, ma a trovare la giusta intesa in vista dell’inizio del torneo. Dopo l’amichevole contro Siena, pareggiata 2-2, e in vista delle prossime due, programmate a Ravenna il 4 ed 11 ottobre rispettivamente contro Porto Viro e San Giustino, Goi e compagni affronteranno oggi un’altra candidata alla promozione, l’Essence Hotels Fano che potrà contare sulla fortissima coppia di centrali tutta ravennate composta degli ex Stefano Mengozzi e Fabio Ricci, quest’ultimo al suo primo campionato di A2 dopo ben 14 stagioni consecutive di Superlega. In regia ci sarà l’espertissimo Manuel Coscione in diagonale con il confermato opposto ucraino Tonkonoh mentre di banda giocheranno Roberti ed il neo-acquisto polacco Jan Fornal, che ha sostituito il bulgaro Samuil Valchinov approdato proprio a Ravenna.

La Consar cercherà di confermare quanto di buono visto in ricezione e a muro contro Siena, cercando un miglioramento nelle percentuali offensive soprattutto negli attaccanti principali, Valchinov, Dimitrov e Zlatanov, nessuno di loro sopra il 40% di positività nella prima uscita stagionale. C’è attesa anche per vedere all’opera i ragazzi provenienti dal settore giovanile che si sono già messi in mostra contro Siena. Ed è proprio il settore giovanile uno dei fiori all’occhiello della società del presidente Matteo Rossi, come conferma il coordinatore Francesco Mollo, già allenatore della Junior League vice campione d’Italia lo scorso anno e scudettata nella stagione 2024. «E’ da un po’ di anni che il nostro obiettivo è quello di far crescere giovani che possano alimentare l’organico della prima squadra – esordisce Mollo, che in estate ha anche allenato la nazionale B della Bulgaria – e quest’anno ben tre giocatori dell’Under 19 della scorsa stagione sono entrati a far parte della rosa della A2. Al tempo stesso la volontà della società è quella di far giocare a pallavolo più ragazzi possibili e in quest’ottica stiamo cercando di ampliare la nostra base attraverso i “Cas”, tutte le categorie giovanili e al tempo stesso le categorie Under 19, Under 17 e Junior League che negli ultimi anni ci hanno dato grosse soddisfazioni anche a livello nazionale con due scudetti ed un secondo posto».

La Consar ha ampliato anche la propria presenza a livello femminile... «questo perché la città e le famiglie richiedevano altri spazi dove poter mandare le bambine a giocare – conclude Mollo – dagli open day che abbiamo organizzato a giugno sono passate oltre 90 ragazze nelle categorie Under 16 e Under 18. Siamo riusciti a partire con due gruppi dell’Under 16, ma ci aspettiamo un aumento delle iscrizioni anche nell’Under 11 ed Under 13».