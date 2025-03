Consar, il carattere c’è sempre: stavolta arriva anche la vittoria

CANTÙ-CONSAR RAVENNA 2-3

CANTÙ: Martinelli 1, Tiozzo 19, Bragatto 13, Galliani 14, Candeli 8, Novello 27, Butti (libero), Cottarelli 1, Bacco. N.e. Caletti, Cormio, Quagliozzi, Marzorati. All.: Mattiroli.

CONSAR RAVENNA: Copelli 2, Guzzo 26, Tallone 15, Canella 6, Russo 5, Zlatanov 8, Goi (libero), Vukasinovic 1, Grottoli 10, Selleri, Feri. N.e. Bertoncello, Pascucci. All.: Valentini.

ARBITRI: Pristerà, Nava.

PARZIALI: 25-16, 23-25, 25-18, 21-25, 17-19

NOTE: Durata set: 25’, 32’, 27’, 28’, 26’. Totale 2h 18’. Battute vincenti: Cantù 5, Ravenna 11. Battute sbagliate: Cantù 18, Ravenna 21. Muri: Cantù 16, Ravenna 4. Errori: Cantù 12, Ravenna 7.

Non si può certo dire che manchi il carattere a questa Consar che ribalta la situazione anche sul campo di un agguerrito Cantù e porta a casa una vittoria molto importante (3-2) nella difesa del terzo posto che darebbe un vantaggio importante nel primo turno dei play-off.

Non è sicuramente la miglior Consar della stagione quella vista in terra lombarda ma quando si vincono partite in cui per lunghi tratti il livello del gioco non è quello sperato, i segnali sono positivi, soprattutto se si arriva da un momento difficile. La vittoria è un toccasana importante per il morale della truppa di Valentini che ha bisogno di ritrovare meccanismi e certezze dopo qualche sconfitta di troppo. Valentini che ha tolto dal cilindro un coniglio chiamato Grottoli che, dopo due set e mezzo, è entrato al posto di uno spento Coelli e, con 10 punti (e gli unici 4 muri di Ravenna contro i 16 della squadra avversaria) ha dato un contributo fondamentale alla vittoria dei giallorossi. Debutto anche per l’ultimo arrivato Vukasinovic che ha dato equilibrio alla squadra negli ultimi due set, pur mettendo a segno un solo punto.