Consar, da stasera può cominciare il sogno promozione

E’ già tempo di play-off nel convulso finale di stagione di A2. Neanche il tempo per metabolizzare un quarto posto da incorniciare per la Consar Ravenna che è già arrivato il momento di giocarsi la prima fetta di semifinale contro la Tinet Prata di Pordenone che ha chiuso al quinto posto la stagione regolare. Si tratta della prima sfida della serie dei quarti di finale degli spareggi promozione al meglio delle tre partite. La vincente si qualificherà per le semifinali e solo la prima classificata dei play-off salirà in Superlega.

Già esserci per i ravennati è un grande successo ma la parola “accontentarsi” non fa parte del vocabolario di Marco Bonitta e della sua squadra che contro Prata ha collezionato in regular season una vittoria e una sconfitta, entrambe al tie break, forse ad anticipare il possibile equilibrio che potrebbe caratterizzare la sfida dei play-off. «Abbiamo distribuito in parti uguali i punti all’andata e al ritorno – afferma, sospeso tra regular season e spareggi promozione, il coach ravennate Marco Bonitta - nonostante una partenza un po’ a singhiozzo, dalla quale ci siamo ripresi. L’andamento del nostro campionato fin qui è perfettamente in linea, forse anche qualcosa oltre, rispetto alle aspettative iniziali, perché siamo arrivati veramente a ridosso della seconda e della terza e abbiamo staccato abbastanza la sesta e la settima. E’ un piccolo obiettivo raggiunto ma è sempre qualcosa di molto soddisfacente. Le nostre ultime tre partite erano molto delicate perché non ci potevamo permettere passi falsi e sapevamo di dover vincerle tutte e tre da tre punti. Questo ci ha messo nelle condizioni di arrivare ai play-off con un ritmo buono, visto che giochiamo immediatamente. Arriviamo senza dover sperare chissà che cosa ma con tanta energia e un grande entusiasmo».

Prata ha chiuso la sua stagione regolare a due punti dai ravennati e si può dire che il campionato delle due squadre è stato praticamente parallelo. «Al di là del piazzamento finale, la Tinet ha fatto un ottimo campionato – ricorda il coach della Consar – e sta giocando molto bene. In casa, poi, ha battuto noi e Cuneo e anche in trasferta è molto agguerrita. Loro hanno due giocatori che hanno già vinto la A2, Terpin e Scopelliti, il palleggiatore Alberini l’anno scorso è arrivato in finale. Faccio riferimento a giocatori che hanno già fatto l’esperienza dei play-off giocati per l’obiettivo più alto, e questo fattore lo metteranno in campo sicuramente».

Bonitta avrà a disposizione fin da oggi lo schiacciatore greco Alexandros Raptis, arrivato in settimana a sostituire l’infortunato Falardeau. «E’ sicuramente in buone condizioni – conclude l’allenatore - perché ha giocato il campionato in Francia fino a sabato scorso. In questi giorni stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per integrarlo e per metterlo nelle condizioni di poter essere subito utile alla causa».

Ravenna giocherà con Mancini in regia, l’opposto Bovolenta, i centrali Bartolucci e Mengozzi, le bande Benavidez e Orioli e Goi libero, mentre Prata risponderà con Bellanova in regia, l’opposto Lucconi, in banda Petras e Terpin, i centrali Katalan e Scopelliti, il libero De Angelis. Si gioca alle 20, arbitri Giglio di Trento e Clemente di Parma, diretta streaming su volleyballworld.tv.