Consar, con Porto Viro è una vera prova generale

Profumo di esordio per la Consar, che oggi pomeriggio alle 18,15 al Pala Costa effettuerà un allenamento congiunto con l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che sarà proprio l’avversaria dei romagnoli nella prima giornata di campionato, il 19 ottobre al Pala De André.

I veneti si sono rafforzati rispetto alla scorsa stagione e potranno contare sull’opposto ex Ravenna Giulio Pinali, lo scorso anno punta di diamante di Cuneo, vincitore dei play-off promozione oltre al centrale Alex Erati anch’egli ex ravennate, sempre proveniente dalla neopromossa Cuneo. Nuovo è anche il tecnico dei rodigini, Daniele Moretti approdato a Porto Viro dopo tre stagioni in A3 a San Donà di Piave, nonché il suo vice, il ravennate Matteo Bologna che torna in A2 dopo l’importante esperienza triennale come vice tecnico di Piacenza in Superlega.

I due precedenti test sostenuti dalla squadra di Valentini si sono conclusi con un doppio 2-2: al Pala Costa contro Siena e a Fano contro i padroni di casa dell’Essence Hotels. «Abbiamo tratto buone indicazioni sotto tutti gli aspetti da queste prime due partite – ammette il confermatissimo centrale Andrea Canella – ma soprattutto abbiamo visto che a livello caratteriale siamo una squadra che non molla mai e che se la potrà giocare con tutte le rivali in campionato. Stiamo lavorando per migliorare condizione e situazioni di gioco. Finora abbiamo svolto un lavoro ottimo in palestra e ho buone sensazioni».

Probabilmente coach Valentini darà spazio a tutti gli elementi in organico, anche per completare il processo di conoscenza e integrazione di un gruppo rinnovato per due terzi. «Si sta formando, anzi si è già formato un buon gruppo, composto da ragazzi seri, che hanno una buona cultura del lavoro. I nuovi arrivati si sono ben integrati e ho già potuto notare il loro approccio positivo e le loro qualità. Questa unità di gruppo – chiude Canella – sarà per noi un elemento rilevante».

C’è molta attesa anche per i bulgari Dimitrov e Valchinov dopo che la Bulgaria, nazionale con la quale hanno lavorato all’inizio dell’estate, ha vinto una inaspettata medaglia d’argento ai Mondiali