Consar, con Porto Viro è una vera prova generale

Consar Ravenna
Il centrale Andrea Canella punta forte sulla Consar foto Fiorentini
Il centrale Andrea Canella punta forte sulla Consar foto Fiorentini

Profumo di esordio per la Consar, che oggi pomeriggio alle 18,15 al Pala Costa effettuerà un allenamento congiunto con l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che sarà proprio l’avversaria dei romagnoli nella prima giornata di campionato, il 19 ottobre al Pala De André.

I veneti si sono rafforzati rispetto alla scorsa stagione e potranno contare sull’opposto ex Ravenna Giulio Pinali, lo scorso anno punta di diamante di Cuneo, vincitore dei play-off promozione oltre al centrale Alex Erati anch’egli ex ravennate, sempre proveniente dalla neopromossa Cuneo. Nuovo è anche il tecnico dei rodigini, Daniele Moretti approdato a Porto Viro dopo tre stagioni in A3 a San Donà di Piave, nonché il suo vice, il ravennate Matteo Bologna che torna in A2 dopo l’importante esperienza triennale come vice tecnico di Piacenza in Superlega.

I due precedenti test sostenuti dalla squadra di Valentini si sono conclusi con un doppio 2-2: al Pala Costa contro Siena e a Fano contro i padroni di casa dell’Essence Hotels. «Abbiamo tratto buone indicazioni sotto tutti gli aspetti da queste prime due partite – ammette il confermatissimo centrale Andrea Canella – ma soprattutto abbiamo visto che a livello caratteriale siamo una squadra che non molla mai e che se la potrà giocare con tutte le rivali in campionato. Stiamo lavorando per migliorare condizione e situazioni di gioco. Finora abbiamo svolto un lavoro ottimo in palestra e ho buone sensazioni».

Probabilmente coach Valentini darà spazio a tutti gli elementi in organico, anche per completare il processo di conoscenza e integrazione di un gruppo rinnovato per due terzi. «Si sta formando, anzi si è già formato un buon gruppo, composto da ragazzi seri, che hanno una buona cultura del lavoro. I nuovi arrivati si sono ben integrati e ho già potuto notare il loro approccio positivo e le loro qualità. Questa unità di gruppo – chiude Canella – sarà per noi un elemento rilevante».

C’è molta attesa anche per i bulgari Dimitrov e Valchinov dopo che la Bulgaria, nazionale con la quale hanno lavorato all’inizio dell’estate, ha vinto una inaspettata medaglia d’argento ai Mondiali

