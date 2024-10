Consar, come prima trasferta ecco il derby di Reggio Emilia

Vuole provare a concedere il bis la Consar Ravenna nel derby regionale a Reggio Emilia di domani, domenica 13 ottobre (si gioca al PalaBigi alle 19, diretta su Volleyballworld tv e differita martedì alle 15 sul canale TR 78 di TeleRomagna), dopo il successo dell’esordio per 3-0 contro Fano. “Quando si approccia una settimana dopo una vittoria c’è sempre un bel clima – osserva il coach della Consar, Antonio Valentini – e in effetti abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, con la giusta concentrazione che avevo chiesto e una buona risposta da parte dei ragazzi però adesso dobbiamo pensare alla partita che ci attende, tutt’altro che facile”.

Per questa sfida ha grandi motivazioni anche la Conad che, nell’esordio stagionale davanti al proprio pubblico, vorrà riscattare la sconfitta per 3-0 incassata a Prata di Pordenone, ed evitare una nuova battuta d’arresto. “Non facciamoci trarre in inganno – ammonisce Valentini - quella sconfitta è stata soprattutto figlia dei meriti di Prata che ha fatto una buonissima partita giocando una bella pallavolo. Reggio è una squadra esperta, con tanti giocatori di categoria e una carriera rilevante alle spalle: penso a Suraci, che è un po’ la bandiera di Reggio, a Barone, quasi un mio vicino di casa, giocatore che conosco benissimo avendo trascorso molti anni insieme, a Gottardo, atleta che dà equilibrio e a De Angelis, che da anni frequenta questi palcoscenici. E poi c’è l’opposto Stabrawa che l’anno scorso in A3 è stato tra i migliori schiacciatori: con Porro forma una diagonale davvero di livello”.

Anche se la prima volta da ex l’ha già affrontata, questa è sempre una partita speciale per Riccardo Goi. Il capitano ravennate ha indossato per tre stagioni la maglia di Reggio, dal 2010/11 al 2012/13 e proprio da qui poi passò a Ravenna. Ma al Pala Bigi ha sempre trovato affetto, applausi e amicizia. Match importante anche per Tommaso Guzzo, a cui mancano 4 punti per varcare la soglia dei 200 punti messi a segno in tutte le competizioni.