Consar, c’è Vukasinovic: “Qui è pieno di talenti”

Annunciato ormai da giorni, è finalmente arrivato ieri a Ravenna Marko Vukasinovic, lo schiacciatore montenegrino di 31 anni ingaggiato dalla Consar Ravenna per le ultime gare di regular season e per i play-off promozione.

Per lui si tratta di un ritorno, avendo vestito la casacca ravennate nella sfortunata stagione 2021-2022, quando Ravenna retrocesse in A2 senza vincere nemmeno un incontro.

Analizzando le statistiche di quell’annata vediamo però come Vukasinovic si fosse messo in mostra soprattutto per la sua ricezione, risultando il miglior ricevitore di tutta la Superlega nelle ricezioni perfette per set (2,17) e secondo nel totale ricezioni perfette (163), nonché il secondo miglior muratore di squadra, con 19 block, dietro al centrale Comparoni con 22, mettendo a segno un totale di 245 punti, di cui 16 ace. «Sono molto felice per questo mio ritorno a Ravenna - le prime parole del fresco miglior marcatore della Bahrein Men’s Cup - e per la possibilità di fare una nuova esperienza nel campionato italiano. Per me Ravenna rappresenta il luogo in cui ho coronato un sogno, quello di poter misurarmi in un campionato bello e prestigioso come la Superlega, quindi affrontare un’altra volta il contesto italiano, sia pure in una categoria diversa, è per me molto importante e stimolante. Ho seguito i risultati della squadra e so che ci sono tanti talenti che stanno crescendo. Spero di dare un aiuto concreto anche sotto questo aspetto».

Se arriverà il transfert in tempo, sarà già disponibile per il match di domenica a Cantù.

