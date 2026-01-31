Consar-Aversa: domenica il big-match è servito

Il big match è servito al Pala De Andrè. Domenica, alle 19, per la 17esima giornata del campionato di A2 Credem Banca, quarta del girone di ritorno, la Consar ospita la Virtus Aversa: è la sfida tra le due squadre appaiate al terzo posto con 32 punti, a due lunghezze dalla seconda piazza occupata dall’Abba Pineto. L’aggancio dei campani alla Consar è avvenuto nell’ultimo turno con la sconfitta al tie-break a Taranto di Goi e compagni e il successo biancazzurro contro Fano. “Questa è una settimana importante per noi – osserva il coach della Consar Antonio Valentini – perché affrontiamo uno scontro diretto per mantenere il podio del campionato e perché mercoledì ci attende la semifinale di Coppa Italia a Pineto: due partite di alto livello che ci danno entusiasmo, carica e forti motivazioni. Ma intanto siamo focalizzati su Aversa”.

La squadra campana apre il trittico di partite al vertice che Goi e compagni giocheranno al Pala De Andrè: a marzo arriveranno Prata e Pineto, mentre in trasferta ci sarà un solo scontro con le big, nell’infrasettimanale di Brescia. Un’opportunità che il calendario fornisce alla Consar per mantenersi tra le grandi della A2 proprio sfruttando le sfide dirette. “Il nostro pubblico è e deve essere sempre più un fattore per noi – osserva Valentini – e sappiamo che ci darà una mano per affrontare al meglio questa parte discendente del campionato. Aversa è una squadra esperta, forte, attrezzata per lottare fino alla fine per salire in SuperLega e sta disputando un ottimo campionato. Se pensiamo che anche quest’anno siamo tra le prime tre e in mezzo a formazioni candidate a salire di categoria abbiamo il riscontro concreto del lavoro che i ragazzi stanno facendo in palestra, dell’impegno che ci mettono e del livello di gioco che hanno saputo esprimere - rivendica Valentini – ed è il motivo per cui sono sereno sul fatto che anche nel match di domani la squadra saprà esprimere la sua migliore pallavolo”.