Consar, a Fano la prova generale che chiude il precampionato

Ultimo test precampionato per la Consar che oggi pomeriggio alle 18 a Fano ricambierà la visita ai marchigiani, vittoriosi per 3-1 una settimana fa a Ravenna. La formazione allenata da Valentini, apparsa un po’ appesantita dal lavoro settimanale in palestra nell’uscita di sabato scorso, dovrà dimostrare di aver smaltito le tossine e di essere pronta per il grande debutto di campionato, fissato per domenica 18 alle 18 al Pala De André contro Grottazzolina, retrocessa dalla Superlega ed attrezzata per tornarci subito. Il test di Fano sarà importante anche per valutare lo stato di salute di Marco Pierotti, l’esperto schiacciatore utilizzato nelle scorse amichevoli solo in seconda linea a causa di un fastidio addominale. Il problema sembra risolto, pertanto c’è attesa nel vederlo all’opera anche in prima linea, dove dovrebbe dare un apporto fondamentale all’attacco ravennate, ma la decisione definitiva su un suo utilizzo completo sarà presa dal coach solo prima del match. Nelle precedenti amichevoli la Consar ha dimostrato di avere già un discreto affiatamento, con il regista Russo che ha saputo utilizzare spesso i suoi nuovi centrali, Erati e Berger, con quest’ultimo che ha impressionato per le sue doti fisiche ed atletiche che saranno molto utili in un campionato lungo e difficile come quello di quest’anno. Fano parte da favorita visto il buon livello di gioco dimostrato nell’amichevole di andata nella quale hanno brillato particolarmente Pinali, Meschiari e Cattaneo e con l’attesa di vedere in campo Karyagin, a riposo nel match di Ravenna, ma la Consar dal canto suo dovrà alzare l’asticella per arrivare pronta per Grottazzolina. Stasera alle 20 al Pala Maggetti di Roseto si giocherà anche la Supercoppa di A2 tra Pineto e Brescia, primo atto ufficiale della stagione 2026/2027.