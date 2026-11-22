CONSAR RAVENNA-FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA 3-0
CONSAR RAVENNA: Erati 5, Russo 4, Cominetti 13, Berger 4, Dimitrov 17, Pierotti 8, Goi (L). NE: Iurlaro, Ciampi, Giani, Capiozzo, Fabbri, Asoli (L). All: Valentini
FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA: Diaferia 4, Esposito, Plaskie 8, Marchetti 10, Novello 16, Randazzo 7, Dadash, Zilio, Becchio, Frage, Dolcini, Sandu, Marchisio (L). NE: Ambrose. All: Giannini
PARZIALI: 25-23, 25-22, 25-19
ARBITRI: Paolo Scotti di Sospiro (CR) e Luca Cecconato di Villorba (TV)
NOTE: Durata set: 31’, 31’, 31’(tot. 1h 33’). Consar: Battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 4, errori 4, attacco 47% ricezione 42% Fisiomed Alema Energy: Battute vincenti 6, battute sbagliate 18, muri 5, errori 6, attacco 43%, ricezione 54%.
Una ottima Consar Ravenna sfrutta al meglio la seconda gara casalinga consecutiva e supera con grande carattere una Fisiomed Alema Energy Macerata che solo sette giorni fa aveva superato la capolista Lagonegro.