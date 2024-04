Bovolenta è pronto a conquistarsi il sogno olimpico

Ferdinando De Giorgi, ct della nazionale di volley, ha diramato ieri le convocazioni per il primo collegiale, che si svolgerà a Roma da domani al 2 maggio, in vista della Vnl che qualificherà le ultime squadre alle Olimpiadi di Parigi. Nella lista dei 16 convocati c’è Alessandro Bovolenta, opposto della Consar Ravenna, ma ormai in partenza per la Superlega, probabilmente a Piacenza. «In Nazionale il primo obiettivo che mi pongo è quello di restare dentro al gruppo divertendomi – esordisce Bovolenta – l’Olimpiade è un sogno per tutti gli atleti di qualsiasi sport, per cui poterla raggiungere sarebbe fantastico».

Cosa è passato per la testa di Bovolenta appena finito il tie-break di Grottazzolina, che di fatto spegneva le speranze di promozione della Consar? «Giuro che il mio primo pensiero è stato: adesso pensiamo alla Coppa Italia – prosegue sorridendo Alessandro – poi è subentrata la tristezza sia per il risultato, sia perché ho capito che quella sarebbe stata probabilmente l’ultima partita con Ravenna».

A Grottazzolina sono stati molti i tifosi al seguito che hanno sognato fino all’ultimo. «Un grande grazie a tutti loro per la passione ed il calore con cui ci hanno seguito per tutta la stagione, sarò con voi nel pubblico a tifare Ravenna quando gli impegni me lo permetteranno».

Anche la dirigenza e tutto lo staff vi ha supportato in questo campionato... «Devo ringraziare tutti i componenti dello staff, dal presidente ai ragazzini che raccolgono i palloni durante le partite, sono tutti più importanti di noi e senza la loro capacità, passione e disponibilità noi non potremmo scendere in campo».

Per Bovolenta, dopo tante stagioni disputate in “casa” a Ravenna, il prossimo campionato sarà il primo fuori dalle mura della sua grande famiglia: «Il primo anno di Superlega voglio ricordarmelo, voglio dare il massimo e farmi notare per le mie caratteristiche e il mio nome. Voglio anche divertirmi, perché sarà una esperienza che pochi giocatori possono fare e voglio godermela, possibilmente a lungo».