Biglietti Consar Ravenna-Siena: mercoledì via alla prevendita

Domenica 23 marzo cominciano i playoff del campionato di A2 Credem Banca, ai quali la Consar arriva da terza classificata con un bilancio di 53 punti, frutto di 20 vittorie e 6 sconfitte. In virtù di questa posizione, affronterà la sesta classificata, l’Emma Villas Siena. A causa dell’indisponibilità del Pala De Andrè, dove si sta attrezzando la nuova edizione di Omc, questa partita, come tutte le altre gare casalinghe della restante parte di stagione, playoff e Coppa Italia, sarà giocata al Pala Costa. Qui si giocherà domenica 23 marzo, alle 18, gara1 dei quarti di finale. E, vista la capienza ridotta, la società ha deciso di aprire già domani, mercoledì 19 marzo, la prevendita dei biglietti.

Prima, dalle 17 alle 19 sarà aperta la biglietteria del Pala Costa per la prelazione per gli abbonati. Poi dalle 20, sarà aperta, sul sito della società, www.portoroburcosta2030.it, la prevendita online dei biglietti. Vista la capienza ridotta dell’impianto, il Porto Robur Costa 2030 raccomanda ai tifosi di acquistare in prevendita il biglietto.