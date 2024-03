Consar, sempre occhi ben aperti perché Castellana ha fame di punti

La tranquillità non sta di casa a Ravenna. Anche in questo finale di stagione, che sulla carta sembrava all’insegna della serenità, la squadra romagnola deve fare i conti con le esigenze di avversarie che hanno disperato bisogno di punti salvezza e dunque giocano con il coltello fra i denti. Era successo sette giorni fa sul campo di Reggio Emilia e anche oggi nell’ultima sfida tra le mura amiche della regular season, la Consar dovrà fare i conti con la assoluta necessità di punti di Castellana Grotte che occupa la penultima posizione con 22 punti insieme a Reggio Emilia ma con il vantaggio di due successi in più sugli emiliani.

Occhi ben aperti

Il ruolino di marcia della squadra pugliese preoccupa un po’ il clan ravennate: 9 punti nelle ultime cinque partite, 13 punti nel girone di ritorno contro i 9 conquistati all’andata e tanta voglia di mantenere la categoria per Castellana Grotte contro cui non ci si può attendersi una passeggiata. «Castellana ha fatto un girone di ritorno nettamente migliore rispetto al girone d’andata - osserva il tecnico ravennate Marco Bonitta -. E’ una squadra comunque pericolosa perché quando ha giocato bene è stata capace di battere formazioni decisamente forti, penso a Cuneo e a Santa Croce. Soprattutto in questo girone di ritorno ha mostrato di avere armi per fare buone partite e mettere in difficoltà i suoi avversari».

Ravenna, però, ha ripreso la sua marcia vincente sabato scorso dopo aver perso quattro partite consecutive al tie-break e muove la classifica ininterrottamente da dieci turni. «Bisognerà metterli in difficoltà con la battuta e alcune strategie di gioco - prosegue Bonitta - a livello emotivo, le motivazioni sono molto alte per entrambe le squadre visti gli obiettivi da raggiungere, ma ribadisco che dipende tutto da noi. E’ una partita pericolosa ma abbiamo la possibilità di vincerla da tre punti così come abbiamo fatto a Reggio Emilia e come possiamo fare domenica prossima a Pineto. Anche Castellana durante la stagione si è trovata a gestire come noi momenti di difficoltà e situazioni dentro le gare che vanno gestite e superate. I loro giovani sono in crescendo, noi abbiamo iniziato a fare bene già nel girone d’andata e ci portiamo dietro l’esperienza della scorsa annata, però sicuramente sotto il profilo della filosofia di lanciare i giovani ci equivaliamo».

Bonitta non cambia

A meno di sorprese, il tecnico ravennate si affiderà ancora una volta alla formazione titolare, riportando Mancini in regia con Bovolenta opposto, i centrali Bartolucci e Mengozzi, le bande Orioli e Benavidez e il libero Goi.

La squadra pugliese risponderà con il giovane Fanizza in cabina di regia, l’opposto Bermudez, i centrali Ceban, ex di turno, e Ciccolella e le bande Pol, altro ex di turno, e Cianciotta, mentre i liberi, che si alternano, sono Guadagnini e Battista. Gli arbitri sono Nava di Monza e Mazzarà di Milano, la partita avrà inizio alle 16 e i cancelli apriranno alle 14.30, diretta streaming su volleyballworld.tv.