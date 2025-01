Consar, il trittico di partite toste si apre sul campo di Siena

Epifania in campo per la Consar che oggi affronta un’ostica trasferta sul taraflex del PalaEstra di Siena contro l’Emma Villas nella sfida valida per la 16a giornata che vedrà Goi e compagni a caccia del settimo successo consecutivo e del 13° stagionale, oltre a puntare al simbolico traguardo dei 200 punti in regular season nell’era targata Consar.

Siena non sarà però un avversario facile. L’Emma Villas, reduce da tre vittorie consecutive e quattro successi nelle ultime cinque gare, ha scalato la classifica fino al quinto posto, a pari merito con Aversa e Acicastello e a otto lunghezze dal trio di testa formato da Ravenna, Brescia e Prata.

Una risalita che certifica il buon momento della squadra allenata da Gianluca Graziosi, ex tecnico proprio di Ravenna nella stagione 2018-19. Il fattore campo potrebbe giocare un ruolo importante: Siena ha infatti sempre ottenuto punti tra le mura amiche in questo campionato.

«Sarà una partita dai contenuti tecnici molto alti - spiega Antonio Valentini, coach della Consar - perché entrambe le squadre arrivano in salute e in serie positiva. Siena ha avuto un inizio di stagione difficile a causa di infortuni che ne hanno compromesso il rendimento, ma ora sta esprimendo il suo vero valore. L’Emma Villas è una formazione costruita per vincere questo campionato, composta da giocatori di comprovata esperienza e qualità come Nelli, Randazzo e il palleggiatore Nevot. Noi dovremo essere bravi a rispondere con un livello di gioco altrettanto alto e mantenere attenzione in tutte le fasi».

La sfida di Siena apre un mese cruciale per Ravenna che sarà impegnata in tre gare di alto livello. Dopo l’incontro con l’Emma Villas, infatti, i romagnoli ospiteranno la Tinet Prata in uno scontro diretto per il vertice sabato prossimo, per poi affrontare il Delta Group Porto Viro in trasferta domenica 19. «Sappiamo che ci aspettano tre partite complicate per la qualità degli avversari - sottolinea Valentini - ma è importante concentrarsi su una sfida alla volta e mantenere alta la qualità negli allenamenti. Questo ci permetterà di arrivare con certezze in campo e capire quanto possiamo ancora crescere. La squadra ha margini di miglioramento, ma non dobbiamo perdere di vista l’età dei nostri ragazzi e il percorso di crescita che richiede tempo. Sarebbe un errore che non dobbiamo commettere».

In casa ravennate in campo ci sono due ex, Copelli e Tallone, reduci proprio dall’esperienza maturata in Toscana la scorsa annata, mentre in casa senese spiccano Gianluca Graziosi e il centrale Victorio Ceban, a Ravenna nel 2022/23.

Ravenna dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione presentata contro Macerata: Russo in regia, Guzzo opposto, i centrali Copelli e Canella, le bande Tallone e Zlatanov e Goi libero. Siena risponderà con Nevot in cabina di regia, l’ex azzurro Gabriele Nelli nel ruolo di opposto, le bande Randazzo e Cattaneo, i centrali Rossi e Trillini e il libero Bonami.

Si gioca alle 17.30, gli arbitri sono i piemontesi Venturi e Pasin. Diretta streaming su volleyballworld.tv.

