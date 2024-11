Clai, un riscatto sontuoso che vale tre punti d’oro

CLAI IMOLA 3

LECCO 0

CLAI IMOLA: Rizzieri 1, Ravazzolo 9, Bacchilega 5, Visentin 1, Bulovic 11, Stival 12, Pomili 10, Mastrilli (libero), Migliorini. N.e. Mescoli, Pinarello, Arcangeli, Gambini. All.: Caliendo.

LECCO: Monaco 1, Amoruso 13, Moroni 3, Conti 9, Sassolini 2, Piacentini 5, Atamah 8, Mainetti, Napodano (libero), Monti 1, Casari. N.e. Severin, Mangani. All.: Milano.

ARBITRI: Russo, Stellato.

PARZIALI: 25-20, 25-18, 25-15.

NOTE: Durata set: 27’, 25’, 24’; Totale 1h 16’. Battute vincenti: Clai Imola 6, Lecco 5. Battute sbagliate: Clai Imola 3, Lecco 8. Muri: Clai Imola 6, Lecco 6. Errori: Clai Imola 10, Lecco 16. Mvp: Pomili.

La Clai cambia volto e, dopo due sconfitte consecutive, vince 3-0 la sfida diretta con Lecco e conquista la certezza di chiudere il girone di andata al quinto posto, piazzamento che, se fosse confermato nel ritorno, garantirebbe la salvezza alle imolesi con largo anticipo.

Non è una stagione all’insegna della continuità, quella della Clai che, però, quando vince convince pure e così è stato anche nell’anticipo della nona giornata di campionato tra le mura amiche del Pala Ruggi contro un Lecco incapace di reggere il ritmo delle padrone di casa.

Già dalle prime battute la squadra imolese mette in chiaro le cose e scatta avanti 5-1. Lecco prova ad avvicinarsi ma al massimo riesce a riportarsi sul -3 (17-14 e 23-20) prima di crollare sotto i colpi delle padrone di casa che chiudono 25-20 il primo set con il primo tempo di Bacchilega.

Nel secondo parziale la squadra di casa guadagna progressivamente vantaggio e lascia a distanza di sicurezza un Lecco incapace di creare difficoltà alla Clai. Imola prende il largo nella parte centrale e si impone con un eloquente 25-18.

Barlume di equilibrio in avvio di terzo parziale con le due squadre che procedono a braccetto fino all’8-8. Bulovic firma il 10-8, poi una serie di errori della squadra ospite regalano a Imola il break decisivo di 6-0 che fa volare le padrone di casa sul 14-8. L’ultimo sussulto di Lecco con Monti porta le lombarde a -3 (16-13) ma poi la partita non ha più storia, Lecco alza bandiera bianca e le imolesi affondano il coltello nella piaga piazzando un altro break di 9-2 che frutta il 25-15 ed è festa grande per la quarta vittoria in campionato di una Clai sorprendente.