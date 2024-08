«Non so se il nostro sia il girone più difficile o quello più facile perché gli anni dicono che poi è il campo che definisce obiettivi e situazioni. La carta è sempre poco credibile, almeno per come la penso io, per cui lo diremo a fine anno quale era il girone più complicato e quali erano le squadre più forti. È evidente che le pretendenti per le prime posizioni sono tante, come è evidente che il livello è interessante, ma questa è una cosa che negli ultimi anni si è apprezzata in maniera costante, come è altrettanto evidente che ogni stagione ha normalmente una squadra che mantiene le premesse iniziali e un’outsider che emerge nel corso del campionato. Noi quello che vogliamo fare è settimana per settimana alzare sempre di più il nostro livello, sia per quanto riguarda il sestetto, sia per quanto riguarda le alternative che dobbiamo dare alle titolari e poi un po’ alla volta tireremo una riga e vedremo dove siamo».