Beach volley, la Romagna si tuffa nell’argento con Benazzi/Lantignotti e Spadoni

Romagna d’argento nella prima tappa Gold del campionato italiano di beach volley. Al termine di due giorni emozionanti e spettacolari sono tre i romagnoli sul podio del primo torneo stagionale, tutti sconfitti in finale: in campo femminile Giada Benazzi e Michela Lantignotti, tra gli uomini Giacomo Spadoni in coppia con Michele Luisetto.

La giornata era iniziata con il piede giusto per Lantignotti/Benazzi che, nel quarto turno del tabellone perdenti, avevano sconfitto in rimonta 2-1 (14-21, 22-20, 15-7) le temibili Annibalini/Pelloia. In semifinale la sfida che tutti attendevano, quella tra le ex compagne Benazzi e Breidenbach, campionesse d’Italia uscenti: da una parte Benazzi/Lantinotti e dall’altra They/Breidenbach. Nel primo set le romagnole hanno aumentato progressivamente il vantaggio vincendo 21-17. Nessun problema per Benazzi/Lantignotti nel secondo set, vinto 21-15.

In finale il successo è andato ad Alice Gradini e Federica Frasca (già vittoriose con Benazzi/Lantignotti nella semifinale vincenti) che lo scorso anno nella generale si erano dovute accontentare del secondo posto alle spalle di Breidenbach/Benazzi e quest’anno sono partite con il piede giusto. La coppia allenata da Davide Chiappini si è aggiudicata un tiratissimo primo set con il punteggio di 21-19. Nel secondo parziale è arrivata la reazione della coppia romagnola che ha condotto nel punteggio fino al 21-19 conclusivo. Terzo set con Gradini/Frasca che hanno aumentato progressivamente il vantaggio fino al 15-11 che ha chiuso il match. Nella finale per il 3° posto Breidenbach e They hanno sconfitto 2-1 (22-20, 16-21, 15-12) la coppia della Beach Volley University di Cesenatico, Ditta e Sestini, protagoniste di un ottimo torneo.

Tra gli uomini erano i favoriti della vigilia, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e hanno mantenuto fede alle aspettative non senza qualche patema, soprattutto in finale, contro gli outsider il veneto Luisetto e il conselicese Spadoni. Nel primo set Dal Corso/Viscovich hanno preso un piccolo vantaggio ed hanno resistito al ritorno dei rivali imponendosi con il punteggio di 21-19. Nel secondo parziale partenza a razzo (4-0 e 14-10) per Luisetto/Spadoni che nel finale hanno subito la rimonta della coppia azzurra che si è portata in parità a quota 19, prima di cedere con il punteggio di 22-20 ai vantaggi. Dal Corso/Viscovich hanno conquistato poi un buon vantaggio nella parte centrale del tie- break fino a vincere. Quinto posto per Caminati/Krumins, sconfitti nell’ultimo turno del tabellone perdenti da Dal Molin/Ingrosso (21-17, 21-12).

