Beach volley, Campionato del Mondo: Enrico Rossi e Daniele Lupo travolgono i cubani e conquistano gli ottavi di finale

Enrico Rossi e Daniele Lupo superano con un netto 2-0 (21-16, 21-15) i cubani Jorge Luis Alayo e Noslen Díaz Amaro e approdano negli ottavi di finale al Campionato del Mondo di beach volley in corso di svolgimento in Messico. Nella notte italiana, all’interno della Plaza de Toros di Tlaxcala, il cesenaticense Rossi ha dato vita ad una prova straordinaria a muro, come confermato dai numeri: è andato 24 volte a contendere l’attacco dei cubani, ottenendo 9 punti e toccando altri 5 palloni, poi rigiocati. Davvero super la prova del romagnolo. Rossi e Lupo negli ottavi troveranno i cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, freschi del trionfo al World Beach Pro Tour Paris Elite16.