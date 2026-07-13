Basket B, la Tema Sinergie si rinforza con Marcucci

Un giovane in rampa di lancio che ha già ben figurato in B Nazionale e che vuole valere anche in maglia Tema Sinergie. Francesco Marcucci farà parte del roster dei Raggisolaris, portando la sua esperienza maturata in carriera nonostante sia nato nel 2005. Gli anni nel settore giovanile dell’Olimpia Milano e il titolo Under 19

Eccellenza vinto nel 2023/24 gli hanno permesso di ben figurare anche con il Monferrato Basket in B Nazionale dove ha mostrato di poter giocare sia da ala grande che da pivot e di essere un buon difensore con un buon tiro e movimenti rapidi. Francesco Marcucci nasce ad Ortona il 17 dicembre 2005 e inizia a giocare a pallacanestro nel settore giovanile della squadra della sua città, il We’re Basket Ortona, trasferendosi poi all’Unibasket Lanciano. A 15 anni passa all’Olimpia

Milano dove gioca in tutti i campionati Eccellenza. La stagione 2023/24 è da incorniciare: vince il titolo italiano con l’Under 19 Eccellenza e debutta in serie A1

nel match tra Milano e Varese, mettendo a referto un assist. Nel 2024 si trasferisce al Monferrato Basket in serie B Nazionale dove gioca due stagioni, ritagliandosi un ruolo importante in questo campionato. La sua stagione si chiude con 7.9 punti e 6.4 rimbalzi di media in stagione regolare e 4 punti e 6.2 rimbalzi nei play out: «Sono rimasto impressionato dalle parole di Pansa – spiega -. Mi ha detto che mi seguiva da tempo e mi ha mostrato molto fiducia, spiegandomi il progetto che sta nascendo a Faenza e ne sono rimasto entusiasta. Avrò l’opportunità di essere in una società di alto livello e ben organizzata che ha dimostrato di saper lavorare molto bene e di giocare davanti ad un grande pubblico. Mi sono piaciuti moltissimo il palazzetto e i tifosi quando sono venuto a giocare a Faenza due anni stagioni fa. I Raggisolaris sono una buona scelta per la mia crescita per poter migliorare dal lato sportivo e umano e avere compagni di squadra più grandi ed esperti mi farà maturare molto. Mi ritengo un giocatore che si mette a disposizione della squadra e molto intenso. Mi piace fare quelle cose che non entrano nelle statistiche, ma che sono utili alla squadra. Un rimbalzo catturato e una buona difesa sono fondamentali per avere poi fiducia in attacco e al tiro. Come ruolo mi ritengo un’ala grande, ma gioco anche da centro».