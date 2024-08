B1 donne, l’Angelini ingaggia Elena Missiroli

L’Angelini Cesena ingaggia in posto quattro arriva Elena Missiroli. La schiacciatrice di Ravenna, classe 2003, inizia a giocare a pallavolo a soli 9 anni, seguendo le orme del papà, all’Olimpia Teodora; lì svolge tutta la trafila delle giovanili, a 16 anni si ritrova in serie B2 e gli anni successivi vanta anche qualche presenza nell’A2 dell’epoca. Dopo tre annate a Ravenna, nella stagione 2022/23 sale di categoria a Imola e contro Bologna vede sfumare la promozione in A2. Il traguardo è solo rimandato di un anno perché l’anno scorso, sempre a Imola, Missiroli e le sue compagne centrano la finale play off contro Villa Cortese e fanno il salto di categoria.