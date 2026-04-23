Angelini, la salvezza ormai è cosa fatta

A tre giornate dal termine, la “missione salvezza” è stata quasi portata al termine dal Volley Club. Dopo aver scacciato lo spettro retrocessione diretta, anche i play-out sembrano lontanissimi ma non ancora matematicamente scongiurati. Attualmente l’Angelini si trova al settimo posto a 33 punti. Il regolamento prevede la retrocessione in B2 di tredicesima (attualmente Scandicci a 19 punti) e quattordicesima classificata (Modena a 17), mentre verranno disputati i play-out tra l’undicesima e la dodicesima solo in caso ci siano 2, 1 o 0 punti di differenza. Se il campionato finisse oggi, il play-out sarebbe tra Reggio Emilia (undicesima a 24 punti) e Lasersoft Riccione (dodicesima a 23).Le bianconere quindi sono praticamente salve: basterà un punto nelle ultime tre partite (Valdarno, Lasersoft, Olimpia Teodora), oppure una sconfitta delle rivali, che comunque dovrebbero vincerle tutte e sperare nelle tre sconfitte di Cesena. Il futuro è sereno.