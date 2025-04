Angelini, la missione play-off continua

Mancano solo tre partite al termine della regular season: inizia quindi ufficialmente la rincorsa play-off del Volley Club che continua a sognare il terzo posto, attualmente occupato da Vicenza. Dopo la sconfitta delle venete contro Clementina nell’ultima partita l’obiettivo stagionale dista, ora, una sola lunghezza.

Le mani delle bianconere, nel posticipo di mercoledì 16, non hanno tremato, ed è arrivata una vittoria fondamentale da tre punti contro Padova. Il match si è rivelato, da subito, vivace e pieno di emozioni: a Padova va il primo set, poi le romagnole si riscattano, mettendo a fuoco la fase muro-difesa e chiudendo la pratica con un guizzo decisivo di Benazzi. Il capitano è il vero e proprio cuore pulsante dell’Angelini ed è risultata come al solito implacabile, vincendo da sola un set con 25 punti (di cui 2 muri, 42% in attacco). «E’ stata una partita in cui noi avevamo tutto da perdere - dice la giocatrice classe 1992 - La vittoria era l’unico risultato possibile. Padova è una squadra completa, costruita per salire in serie A; ci hanno messo in difficoltà all’inizio della partita ma siamo state brave a reagire, portando a casa i tre punti».

La sconfitta contro Vicenza aveva posto fine a quel periodo d’oro dell’Angelini fatto di sei vittorie consecutive: le ragazze di Lucchi non si sono perse d’animo e con tenacia e determinazione hanno sfoggiato una prova di carattere. Raggiungere i play-off, sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione positiva: «Dopo la delusione di Vicenza, abbiamo vissuto momenti difficili. Però la pallavolo funziona proprio così: ci sono periodi di alti, altri di bassi. Nonostante le sconfitte ci siamo sempre rialzate: crediamo nei play-off».

I numeri dell’Angelini sono da Serie A: «Quella rimane un sogno. Ragioniamo partita dopo partita, per raggiungere l’obiettivo play-off».

Sono 2045 i punti complessivi realizzati dalle cesenati, che valgono il quarto miglior attacco (dietro a Riccione, Ravenna e Cortina). Le romagnole detengono inoltre la terza miglior difesa del campionato con 1880 punti subìti (dietro solo a Vicenza e Bologna). Terminata la sosta pasquale è tempo di tornare in campo: prossima tappa, la trasferta di Castelfranco Veneto domenica contro il Giorgione. «C’è una frase che per me è diventata una vera e propria filosofia: fai tutto quello che serve per vincere senza pensare alla vittoria. Dovremo lavorare duramente, fare sacrifici, ma soprattutto dare il massimo per coronare i nostri sogni, sempre».