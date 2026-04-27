A1 donne, San Giovanni in Marignano riabbraccia Anita Bagnoli

Anita Bagnoli torna a San Giovanni in Marignano: lo fa dopo l’esperienza con l’Altino Volley, riportando con sé tutto ciò che ha imparato e vissuto in questa stagione di A2, ma soprattutto ritrovando un ambiente che conosce bene e che l’ha vista protagonista di uno dei capitoli più belli della storia recente del club romagnolo, la stagione 2024-2025 culminata con la conquista della Coppa Italia di A2 e della storica promozione in A1. Allora Anita è stata una presenza preziosa, capace di farsi trovare pronta, di dare equilibrio e qualità, ma anche energia e spirito di squadra. Nel prossimo campionato di A1 sarà la seconda palleggiatrice e affiancherà Rachele Morello in regia. Per la Consolini Volley è un filo che si riallaccia, una storia che continua. «Sono molto contenta di tornare a San Giovanni - commenta Anita - ho bellissimi ricordi qua e spero di poterne costruire altrettanti. Tornare a lavorare con Massimo e lo staff è stato un aspetto decisivo per la mia decisione. Non potevo scegliere società migliore per il mio primo anno in A1».