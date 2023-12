Volley, La Federvolley chiude il comitato Fipav di Ravenna: “Una decisione decisamente inattesa”

Il 2023 si chiude con una pessima notizia per il panorama pallavolistico romagnolo: la chiusura del comitato provinciale Fipav di Ravenna. Lo ha annunciato sui propri social il presidente del comitato territoriale Emanuele Monduzzi.

“Siamo ai saluti. Finisce qui il viaggio del nostro Consiglio e si avvia alla chiusura il viaggio di questo glorioso Comitato. La decisione di Fipav Roma è arrivata come un fulmine a ciel sereno e decisamente inaspettata. Inaspettata per la motivazione. Non si tratta infatti del problema storico del Comitato di Ravenna relativo alla mancanza di società affiliate ma per cosiddette inadempienze amministrative. Attenzione però all’utilizzo dei termini per evitare facili e disattente interpretazioni. Non si tratta infatti di inadempienze di tipo conti non ordine, mancanza di fondi, pagamenti non effettuati, problemi coi fornitori etc bensì di ritardi nell’inserimento nel portale amministrativo della contabilità di Fipav Roma. Già. Il Comitato, seppur piccolo, gode di ottima salute dal punto di vista economico. Vale la pena sottolinearlo perché in questo mondo dei social non è così scontato andare oltre un titolo soprattutto quando si parla di persone oneste e laboriose che si sono messe con entusiasmo, gratuitamente, a disposizione del mondo dello sport. Saremmo dovuti arrivare alla fine del ns mandato e guidare il ns territorio alla fusione con un territorio vicino ma ora non sappiamo cosa succederà, chi arriverà e cosa farà; i campionati territoriali dopo la pausa sarebbero dovuti ripartire cosi come la formazione degli allenatori e tutte le altre attività programmate dal Comitato.

Saremmo stati probabilmente tutti più sereni nell’accettare questo tipo di decisione se fosse venuta da un organo nazionale efficiente e virtuoso ma praticamente tutto il mondo della pallavolo, e non solo, sa che Fipav Roma è tutto tranne che un organo virtuoso, un organo fortemente politico che non perde mai occasione per sbagliare una decisione, pronto a scagliarsi contro un organo periferico ma poi pasciuto nell’organizzare assemblee faraoniche e per loro stessa ammissione inutili come l’ultima di qualche mese a fa a Roma (per un adeguamento statutario che ha rischiato di far commissariare tutta la stessa Fipav Roma); un organo che fa della burocrazia un suo asset primario ma che poi lascia decine e decine di collaboratori sportivi senza contratto nonostante le profumate consulenze a bilancio. A volte conviene spostare l’attenzione altrove puntando il dito contro un piccolo Comitato dell’Emilia-Romagna, Regione che si è capito molto bene non sta proprio simpaticissima ai feudatari di Fipav Roma. Anche qui una doverosa precisazione: il movimento della pallavolo e del beach è florido ma sicuramente è tale non grazie a loro ma nonostante loro. Fipav Roma ha un grande potenziale e soggetti molti professionali che ci lavorano ma meglio lasciar perdere l’inadeguata parte politica in primis Consiglio Federale e Segretario Nazionale, non siamo di certo solo noi a dirlo ma basta fare un giro sulle testate nazionali, su tutti i social e, per testimonianza diretta, sulle stesse chat dei colleghi presidenti territoriali.

Una serie di dovuti ringraziamenti è più che doverosa. Ringrazio tutto il mio Consiglio: Stefania Morri, Sergio Melandri, Roberta Bebbina Naneken Valeri sempre presenti nel momento del bisogno e fantastici compagni di viaggio. Ringrazio particolarmente il mio Vice Presidente Enrico Federici, preparatissimo su qualsiasi argomento pallavolistico e pronto a gestire ogni situazione con buon senso e praticità; è suo il merito di aver rinnovato i campionati territoriali rendendoli più accattivanti per tutte le ns società. Ringrazio il mio predecessore Mauro Masotti che ci ha lasciato un Comitato economicamente in salute che tutti noi ci siamo impegnati a mantenere tale”.

Dopo i lunghi ringraziamenti, Monduzzi chiude così: “Comunque, piaccia o non piaccia a qualcuno, Ravenna rimarrà, per sempre, la Culla della Pallavolo”.