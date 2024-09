Vela, partita la Rigasa: Blue subito al comando davanti a QQ7

RIMINI. Alle 15 le 14 imbarcazioni iscritte preso il via dell’undicesima edizione della Rigasa, la regata d’altura con doppia traversata dell’Adriatico sulla rotta Rimini-Gagliola-Sansego-Rimini. Un vento leggero da Nord Est ha reso le procedure di partenza spettacolari, anche per i tanti spettatori che dal porto canale di Rimini hanno seguito le imbarcazioni fino a quando hanno preso il largo verso il primo waypoint della Gagliola. La regata, su un percorso di 170 miglia, si preannuncia molto tecnica a causa di una situazione meteo in evoluzione e che impegnerà le barche ad “agganciare” il vento poco stabile e leggero. Le barche iscritte sono suddivise in due categorie: in equipaggio e in doppio. Tre le imbarcazioni iscritte in categoria per Due; Mr Hyde (Hyde 27) con Marco Rusticali, X LADY (X 332 SPORT) di Barozzi e Do Leoni (Grand Soleil 39) di Massimo Ravaioli. Nel resto della flotta, in categoria equipaggio, anche un Mini 650 di Lorenzo Geminiani, un giovanissimo armatore (18 anni appena compiuti) al debutto in una regata d’altura. Il minista proviene dal gruppo delle piccole oceaniche presenti al BAR (Banda Altomare Ravenna), che risponde sempre agli eventi d’altura di casa. Un altro equipaggio di giovanissimi velisti è quello di Drago Volante, capitanato dall’olimpionico Francesco “Checco” Ivaldi, che promette di non risparmiarsi anche in questo appuntamento dopo i successi ottenuti in altri circuiti. Quindi la categoria Maxi con Blue (TP52) di Bonfiglio Mariotti, QQ7 (Farr 53) di Salvatore Costanzo, Forever (Grand Soleil 58P) di Claudio Bernoni e Telea (Bavaria 44) di Paolo Terenzi sarà la flotta che potrebbe coprire il percorso più velocemente e cercare anche di aggiudicarsi il Trofeo Mediolanum Cup, assegnato alla prima barca che taglia il traguardo in tempo reale. Gli arrivi delle prime barche sono previsti tra la notte di sabato e le prime ore di domenica 8 settembre. La regata può essere seguita grazie ai tracker posizionati sulle barche. Le posizioni in base ai rilevamenti delle 21.30 danno in testa Blue, davanti a QQ7 e ad Hangover.

Il link è il seguente: https://www.sgstracking.com/live/index.html?id=317