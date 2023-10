Vela, Mini Transat. Rosetti in seconda posizione lotta per il primato

RIMINI. Buone notizie dall’Atlantico. Il velista solitario Luca Rosetti, 28 anni, a bordo di Race=Care, è impegnato in uno spettacolare testa a testa nella Classe Serie della Mini Transat. L’atleta del Club Nautico Rimini è alla sua seconda partecipazione (nel 2019 giunse 18esimo) e questa volta può contare su una barca più competitiva. Alla Mini Transat, regata per velisti in solitario senza assistenza, partecipano scafi di 6,50 metri divisi in due categorie: Serie ( 59 iscritti) e Proto (31). Rosetti in questo momento (rilevamento delle 16) è al largo del Portogallo a meno di un miglio di distacco da Bruno Lemunier (Francia) che sta conducendo la corsa con la barca Kalisto et Aérofab. Al terzo posto c’è lo svizzero Felix Oberle su Mingulay, staccato di oltre sette miglia. Lemunier, a differenza di Rosetti e Oberle, ha scelto una rotta più occidentale. Nei giorni scorsi il velista romagnolo è stato per diverso tempo al comando. Solo le condizioni meteo dei prossimi giorni potranno dire chi ha avuto ragione.