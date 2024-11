Wta Finals, Rocambolesca sconfitta per Sara Errani e Jasmine Paolini: Dabrowski e Routliffe si impongono 11-9 nel match tie-break

Rocambolesca sconfitta per Sara Errani e Jasmine Paolini nelle Wta Finals, in corso sul veloce indoor di Riyadh. Le azzurre sono state battute 1-6, 7-6 (1), 11-9 dalla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe. Primo set dominato dalle azzurre che però vanno sotto 1-4 nel secondo set, rimontano e vanno a servire per il match sul 6-5, ma qui Sara viene brekkata e si va al tie-break vinto bene dalle finaliste di Wimbledon. Nel match tie-break le azzurre non sfruttano sul 9-8 la palla della vittoria ed alla fine la spuntano Dabrowski-Routliffe.

Per conquistare la semifinale, diventa ora decisiva la sfida all’ultima giornata (in programma giovedì) contro la coppia composta da Chan Hao-ching (Taipei) e Veronika Kudermetova (Russia), che hanno perso al debutto contro Dabrowski e Routliffe e che nel pomeriggio di oggi sfideranno le americane Krawczyk e Dolehide, battute domenica dalle azzurre.