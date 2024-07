Wimbledon: Sara Errani spreca due set point ed è eliminata da Linda Noskova. La verucchiese Lucia Bronzetti è pronta a sfidare Leylah Fernandez

Sara Errani è uscita al 1° turno di Wimbledon, perdendo 7-6, 6-1 contro la ceka Linda Noskova, testa di serie numero 26. La romagnola può recriminare per non essere riuscita a portare a casa il primo set, nel quale è stata avanti 5-2 e in cui ha avuto due set point sul 5-3. Sara, raggiunta sul 5-5, si è riportata avanti nel punteggio ma al tie-break non c’è stata storia, con la massese piegata 7-3. Secondo set senza storia, con Noskova che si è imposta 6-1. Martedì scenderà in campo Lucia Bronzetti, opposta alla testa di serie numero 30, la canadese Leylah Fernandez: il match della verucchiese è il secondo a partire dalle 12 italiane sul campo 17, in cui prima di lei scenderà in campo Luciano Darderi per affrontare il britannico Choinski.