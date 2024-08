Us Open, Lucia Bronzetti approda al 2° turno: la neozelandese Lulu Sun si ritira dopo aver perso 6-3 il primo set

Un’ottima Lucia Bronzetti supera il 1° turno negli Us Open a Flushing Meadows. La verucchiese ha battuto all’esordio 6-3 e ritiro la neozelandese Lulu Sun che evidentemente ha pagato le scorie della finale raggiunta sabato nel Wta 500 di Monterrey. All’ottavo gioco Sun cede il primo break della partita, dal 3-3 la romagnola si stacca, va a servire per il primo set, lo vince giocando un ottimo parziale, poi la neozelandese si ritira. Ora per la romagnola c’è il muro Sabalenka (n.2 del ranking mondiale).