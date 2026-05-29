Un obiettivo last minute per la scalata del Ten Sport Center

Il Ten Sport Center è un circolo che si presenta efficacemente con i suoi risultati tecnici e agonistici. Nato cinque anni fa, in piena fase Covid, è diventato un club dove è piacevole giocare e passare del tempo e un punto di riferimento tecnico per le giovani leve, grazie alla scuola agonistica diretta dal maestro Christian Rosti, supportato dal padre Corrado.

E’ stato un progresso tecnico talmente rapido che lo stesso Christian Rosti racconta con orgoglio. «Siamo nelle fasi regionali dei campionati a squadre giovanili con l’Under 12 maschile, l’Under 14 maschile e con due squadre nell’Under 18 maschile e in serie C maschile siamo nel tabellone nazionale, tutte le squadre schierano giocatori che fanno parte della nostra scuola agonistica, basti pensare che nella serie C il più grande ha 19 anni, Mattia Benedetti».

I successi del Ten Sport Center non si fermano qui. «Nella fascia d’eta dai 2007 ai 2014 abbiamo una trentina di agonisti, non tutti tesserati da noi, ma che qui svolgono la parte agonistica, siamo andati anche un po’ oltre le aspettative e la tendenza è in aumento, per farlo stiamo cercando di potenziare la struttura, abbiamo fatto un campo in resina e due di pickleball, ogni anno aggiungiamo un tassello per raggiungere l’obiettivo, dando la possibilità ai ragazzi di poter usufruire di tutti i servizi, un progetto in cantiere è quello di avere una vera e propria foresteria. La struttura comprende sette campi da tennis, sei in terra e uno in veloce, due da pickleball, tre da padel, la palestra, una piccola zona foresteria e la zona bar ristorante».

Insomma un club che sta diventando un vero e proprio centro tecnico di eccellenza, sia per la parte umana e professionale, sia per la parte strutturale. Come risultato di questo focus sull’agonismo di alto livello va segnalata la programmazione internazionale di alcuni giocatori, Riccardo Bogdan Pastrav e Christian Ottaviani giocano i tornei del Circuito Itf Junior Tour, Matteo Rosti e Diego Gentile, campione italiano di doppio Under 12, sono orientati verso il Circuito Tennis Europe, poi ce ne sono altri che stanno si stanno affacciando all’attività internazionale. E la programmazione interna del Ten, che può contare anche sul preparatore atletico Thomas Rosti, è molto orientata all’organizzazione di tornei di rilievo nazionale sui campi stessi del club cervese.

«Ne organizziamo in media uno al mese - sottolinea Rosti - sono molto frequentati, questo mi dà la possibilità di monitorare continuamente i giocatori sui campi di casa».

E sul finale di stagione ci potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta. «Vogliamo indirizzare i nostri giocatori verso una classifica Atp, per agevolare questo processo di crescita abbiamo fatto richiesta di avere un torneo Itf Men’s Future da 15.000 dollari già nel 2026, a fine agosto, siamo in attesa di una conferma. Poi l’obiettivo è sempre quello di portare qualche giocatore cresciuto da noi nel circuito Atp, il sogno sarebbe nei primi 100, l’altro obiettivo è entro due anni portare la squadra di serie C in B2».