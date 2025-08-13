Un Ferragosto di tennis al Tc Riccione

RICCIONE. Una notte giocando a tennis e non solo, anche gustando del buon cibo e stare in compagnia tra libagioni e sport. Sarà decisamente un Ferragosto a ritmo di tennis, dal tramonto all’alba. Il Tennis Club Riccione organizza una simpatica manifestazione che scatta alle 18 di giovedì per concludersi alle 9 di venerdì 15 agosto. Dunque tennis e libagioni, perché si potrà giocare in compagnia dei maestri, comprese le magliette ed i bomboloni. Alle 20 la cena vera e propria e poi tanti tennis, da giocare per la prima volta anche in piena notte in un clima di amicizia e divertimento.