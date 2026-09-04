Tricolori Under 16: il 12-13 settembre le fasi di Macroarea

Il Ten Sport Center ospiterà il 12 e 13 settembre le fasi nazionali del concentramento di Macroarea Centro-Nord dei campionati italiani Under 16 maschili. Sui campi del Circolo cervese si sfideranno per conquistare il posto per le Final-Eight Tennis Training Foligno, Ct Massa Lombarda che schiera Edoardo Ghiselli, Riccardo Pretolani e Diego Tarlazzi, Ct Fano, Ct Giotto Arezzo, JC Next Gen di Marina di Carrara, Pro Parma Tennis Academy, Tc Fidenza e Match-Ball Firenze. Il concentramento femminile è in programma negli stessi giorni al Circolo del Tennis di Firenze e saranno protagonisti Ct Lucca, Tennis Training Foligno, Tennis Team Fano, Ct Firenze, Ct Grosseto, Tc Faenza con Emma Lanzoni, Angie Bentini, Lucrezia Vanni e Miriam Samorì, Tc Riccione con Gioia Angeli, Diletta Sabbioni, Anna Parmeggiani ed Eleonora Maria Ciuffoli e Sporting Club Sassuolo.