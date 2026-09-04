Tricolori Under 14-15: eliminati Tarlazzi, Lanzoni e Franchini

Rachele Franchini esce di scena negli ottavi nei campionati italiani Under 14 femminili in corso al Tc Mestre. La cattolichina del Ct Massa è stata sconfitta 3-6, 6-1, 7-5 da Anna Campagno. Doppio, quarti: Ruggeri-Franchini (n.4) b. Jazbec-Scarpino 6-1, 7-5. Sui campi del Ct Giotto di Arezzo vanno in scena i campionati italiani Under 14 maschili. Doppio, ottavi: Bari-Di Leva (n.1) b. Rosti-Briganti (n.16) 6-1, 6-2

Nei campionati italiani Under 15 al Tc Parioli di Roma esce a sorpresa nei quarti Diego Tarlazzi (n.1), il lughese battuto 6-4, 6-1 da Alessio Cardillo (n.8). Il romagnolo, in coppia con Giulio Bozzanga, è in semifinale in doppio dove sono i due sono i numeri uno e nei quarti hanno battuto Petruzzi-Di Giovannantonio 6-4, 6-3. Il femminile si gioca a Reggio Calabria dove Emma Lanzoni (n.15) è stata sconfitta per 6-4, 6-2 da Sara Nicole Sitar (n.2).