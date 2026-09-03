Tricolori Under 13: Gentile e Sofia Foggia in semifinale

Sui campi del Tc Napoli va in scena il campionato italiano Under 13 maschile. Conquista le semifinali in singolare e doppio Diego Gentile (Ten Sport Center), seguito in Campania da coach Christian Rosti. Quarti: Diego Gentile-Tommaso Desideri (n.9) 2-6, 6-0, 6-2, Mattia Bongiovanni (n.4)-Pietro Galimberti (n.5) 6-4, 2-6, 6-3. Doppio, quarti: Gentile-Sartori (n.6) b. Cabibel-Contardi 4-6, 7-5, 10-5.
Il tricolore femminile si gioca a Barletta. Centra le semifinali la romagnola Sofia Foggia (Club La Meridiana) grazie al successo 3-6, 6-4, 6-2 su Lavinia Di Bernardini (n.7), ora contro Rebecca Carla Francia (n.3) per un posto in finale. Doppio, quarti: Foggia-Arginelli (n.1) b. Mancori-Pivetti 4-6, 6-1, 11-9.