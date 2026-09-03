Tricolori Under 12: stop nei quarti per Dellarosa e Cecilia Rondinelli

Il Tennis Club Milano “Bonacossa” ospita i campionati italiani Under 12, la classica “Coppa Lambertenghi”. Gianmaria Dellarosa (n.7), portacolori del Tc Riccione, si è imposto per 6-7, 6-3, 6-3 su Giulio Trinca e poi negli ottavi per 6-2, 6-4 su Mattia Toscano (n.10). Nei quarti sconfitta per 6-0, 6-1 contro Alessandro Soncin. Per Dellarosa semifinali in doppio in coppia con Andrea Ascanio Castellana dopo il successo su Valenti-Trinca 6-2, 6-4. Peregalli-Bonazza (n.4) 6-2, 6-0.
Nel femminile partiva dal 2° turno Cecilia Rondinelli (Ct Massa) che ha battuto negli ottavii Anna Mezzelani 6-1, 7-5. Nei quarti stop per 6-0, 6-3 contro Alessia Widmann, testa di serie n.2. Doppio, quarti: Casini-Widmann (n.2) b. Carlinfante-Rondinelli (n.7) 6-3, 6-1.