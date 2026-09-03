Tricolori Under 11: Sena e Beatrice Benvenuti in semifinale

Nei campionati italiani giovanil Under 11 maschili a Sanremo, nei quarti di finale Mattia Sena (Ct Cicconetti) ha battuto 6-1, 6-2 Gianmarco Diana (Tc Riccione) nel derby ed ha conquistato le semifinali dove affronterà Matteo Xotta (n.6). Al rush finale anche il doppio. Ottavi: Serra Zanetti-Sena (n.1) b. Bancalari-Belloni 6-0, 6-1, Diana-Quarta (n.3) b. Ubini-Urso 6-1, 6-1, Mancini-Salvatori b. Barbali-Barbieri 7-5, 7-6.

Il torneo femminile è in corso al New Country Academy di Bari. Impegnata nel tabellone finale Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), testa di serie n.2, è in semifinale dopo il successo su Giulia Castracani 7-5, 3-6, 6-2. Ora semifinale contro Margherita Banchero (n.3). La stessa Benvenuti, in coppia con Nicole Pieri (le due sono le n.1) è in finale in doppio dopo il successo per 6-2, 6-4 su Raimondo-Romano.