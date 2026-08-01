Tennix Training Center, lo staff tecnico alza il livello con l’ingresso di Alessandro Dragoni

RAVENNA. Si rafforza ulteriormente lo staff tecnico di Tennix Training Center a Porto Fuori. Nel gruppo storico dei tecnici, composto da Mattia Amadori, Lorenzo Baldini e Natale Pasini, è entrato a far parte anche Alessandro Dragoni, un giocatore in attività che ancora si divide tra tornei Open e Itf e che malgrado sia ancora giovane (29 anni) ha già una discreta esperienza a livello tecnico avendo fatto il coach alla Galimberti Tennis Academy ed il maestro al Circolo Tennis Zavaglia. Insomma, sempre più forte lo staff di Tennix che già ora segue uno dei gruppi di Under 10 e 12 più promettenti d’Italia.

Mattia Amadori, fondatore di Tennix con Lorenzo Baldini, non ha dubbi: “E’ un innesto, quello di Alessandro, di grandissima importanza per l’esperienza del gioco vissuto in campo e per l’esperienza che lui può trasmettere a tutti i bambini che stanno facendo un percorso che lui ha fatto e sta facendo tutt’ora. Una pedina fondamentale per tutti i ragazzi che stanno seguendo un percorso, indipendentemente se diventeranno campioni o meno. Lui è dunque la persona ideale, insieme a me Baldini e Natale Pasini, per aiutarci nel nostro lavoro, inoltre è giovane, è una persona estremamente appassionata, ammalato di tennis come noi, un incredibile valore aggiunto per Tennix. E’ una persona di grandi valori e di sani principi, si addice decisamente a ciò che siamo noi”. Molto contento per l’avvio della nuova avventura anche Alessandro Dragoni: “Ho accettato di entrare in Tennix perché ho deciso di credere nel progetto della passione, dell’amore smodato per il tennis che ho sentito qui, del resto questa attività deve essere principalmente un divertimento perché il professionismo è riservato a pochissimi eletti. Parte tutto dal divertimento, poi può diventare un lavoro, ma la basi sono queste e lo staff di Tennix fa del piacere di giocare a tennis una grossa arma con la quale attirano tanti ragazzi a Porto Fuori. Poi mi ha convinto la struttura di Tennix, questo gruppo di tecnici che ha già fatto grandissimi progressi negli ultimi anni, ed altri ne farà, qui ho trovato una grande disponibilità. Sono persone che hanno già creato giocatori molto interessanti, sia a livello regionale che nazionale. Con il mio innesto penso che vorranno creare qualcosa di più grande, il mio sogno è sempre quello di cercare di lavorare nel tennis in un contesto che si possa definire casa, creare qualcosa di grande vicino a casa, in Provincia di Ravenna, per questo quando mi è arrivata la chance di Tennix, ci ho pensato attentamente ho valutato che fosse il momento giusto”. Dragoni continua: “Speriamo che con il mio supporto le cose vadano ancora meglio e si crei un bacino di utenza di altissimo livello, quello che caratterizza questa scuola è l’amore incommensurabile per il tennis che ti fa arrivare ovunque”.

Lorenzo Baldini: “Sono molto felice e contento per questa scelta condivisa, innanzitutto perché ritrovo un grande amico nel mondo del tennis, io e Alessandro siamo cresciuti insieme a Faenza, abbiamo condiviso tante esperienze in campo sia come giocatori, sia come ragazzi, ed ora come tecnici, è una forza fresca che si aggiunge ad un gruppo già consolidato, spero che Alessandro possa trovare l’ambiente ideale per potersi esprimere, per poter dare il suo contributo a Tennix, e perché no, magari dare una mano a nuovi giocatori che potrebbero arrivare a settembre”.