Tennis, Zazzaroni, Gatta e Negrini promossi alla Sammartinese

Sui campi della Polisportiva Sammartinese si gioca il torneo di 4° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone finale Nicolò Zazzaroni, Filippo Gatta e Giulio Negrini. Turno di qualificazione: Andrea Verna (4.5)-Franco Ciuffoli (4.4, n.6) 6-1, 6-4, Luca Donati (4.6)-Marco Gottardo Mellina (4.4, n.7) 6-1, 6-1, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Marco Cantagallo (4.4. n.1) 7-5, 6-0, Filippo Gatta (4.4, n.3)-Marco Dovizioso (4.6) 3-6, 7-6 (5), 10-6, Giulio Negrini (4.6)-Andrea Bergamaschi (4.4, n.4) 6-1, 6-0.