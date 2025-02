Tennis: Zavaglia, Faenza A, Asbi Imola e Viserba A alla seconda fase del trofeo “Quattrocchi”

RIMINI. Conclusa la prima fase a gironi, è tempo di tabellone finale nel trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, il campionato femminile riservato alle giocatrici con classifica massima 3.1. Nel 6° girone si qualificano Ct Zavaglia e Tc Faenza A. Nell’ultima giornata il Tc Faenza A ha vinto per 2-1 sui campi del Ct Zavaglia: Diamante Campana-Angie Bentini, Miriam Samorì-Ilinka Cilibic 3-6, 6-3, 10-8, Bentini-Samorì b. Cilibic-Campana 3-6, 7-6, 11-9. Il Tc Viserba B è stato battuto in casa per 3-0 dal Cus Ferrara. Classifica: Cus Ferrara, Tc Faenza A, Ct Zavaglia 4, Tc Viserba B 0. Nel 7° girone passano l’Asbi Imola ed il Tc Viserba A. Nell’ultimo turno il Tc Viserba A è stato sconfitto 2-1 dal Tc Marfisa Ferrara: il punto delle riminesi è arrivato dal doppio Benedettini-Zaccaria che ha battuto 6-3, 6-4 Gennari Fergnani-Gargiulo. Nell’altro match successo dell’Asbi Imola per 2-1 sul Tc Faenza B: Isabella Lama-Sofia Muccinelli 6-1, 6-1, Caterina Cova-Greta Bighini 6-1, 6-4, Monducci-Lama b. Cova-Muccinelli 6-1, 7-5. Classifica: Tc Marfisa 6, Asbi Imola 4, Tc Viserba A 2, Tc Faenza B 0.

Da domenica (dalle 14.30) vanno in scena gli ottavi di finale: Polisportiva Il Quadrifoglio Tennis Riola-Asbi, Tc Viserba A-Club La Meridiana, Ct Zavaglia-San Martino Sport, Tc Parma-Tc Faenza A.