Tennis: Zavaglia e Faenza in semifinale al trofeo “Rossella Biagi”

RIMINI. Ct Zavaglia Ravenna e Tc Faenza in semifinale nel trofeo “Rossella Biagi”, il campionato regionale a squadre giovanile riservato al settore femminile. Nei quarti il Ct Zavaglia ha vinto 2-0 sui campi del Ct Bologna: Diamante Campana-Rebecca Chirivino 6-0, 6-0, Anna Foschini-Caterina Larotonda 6-2, 6-1. Per il Tc Faenza successo per 3-0 in casa sul Tennis Modena: Caterina Cova-Matilde Casali 6-2, 6-4, Miriam Samorì-Bianca Vaccari 7-5, 6-4, Cova-Muccinelli b. Casali-Rocchi 7-6, 7-6. Battuto il Ct Casalboni per 2-0 in casa dal Pro Parma Tennis Academy. Domenica 14 dicembre le semifinali (dalle 15): Ct Zavaglia-Tc Parma e Pro Parma Tennis Academy-Tc Faenza.