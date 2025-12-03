Tennis: Zavaglia e Faenza in semifinale al trofeo “Rossella Biagi”

Tennis
La squadra del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Rossella Biagi
La squadra del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Rossella Biagi

RIMINI. Ct Zavaglia Ravenna e Tc Faenza in semifinale nel trofeo “Rossella Biagi”, il campionato regionale a squadre giovanile riservato al settore femminile. Nei quarti il Ct Zavaglia ha vinto 2-0 sui campi del Ct Bologna: Diamante Campana-Rebecca Chirivino 6-0, 6-0, Anna Foschini-Caterina Larotonda 6-2, 6-1. Per il Tc Faenza successo per 3-0 in casa sul Tennis Modena: Caterina Cova-Matilde Casali 6-2, 6-4, Miriam Samorì-Bianca Vaccari 7-5, 6-4, Cova-Muccinelli b. Casali-Rocchi 7-6, 7-6. Battuto il Ct Casalboni per 2-0 in casa dal Pro Parma Tennis Academy. Domenica 14 dicembre le semifinali (dalle 15): Ct Zavaglia-Tc Parma e Pro Parma Tennis Academy-Tc Faenza.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui