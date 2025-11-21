Tennis: Zavaglia, Casalboni, Carpena, Cesena e Faenza al tabellone finale del “Micheli”, i Quarta in campo nel weekend al Campanella di Imola

Cinque squadre romagnole, Ct Zavaglia, Ct Casalboni, Tennis Villa Carpena, Ct Cesena e Tc Faenza approdano al tabellone finale nel trofeo “Leonardo Micheli”, il torneo regionale a squadre giovanile riservato al settore maschile. Nel 1° girone si qualificano Ct Zavaglia e Ct Casalboni di Santarcangelo. Nella terza ed ultima giornata della prima fase il Ct Zavaglia ha vinto 2-1 sui campi del Ct Rimini: Filippo Trioschi-Federico Ballerini 1-6, 7-6, 10-3, Kervens Villa-Marco Chihai 6-0, 6-1, Trioschi-Ferrazzano b. Giordano-Villa 6-3, 6-4. Successo casalingo per 3-0 del Ct Casalboni sul Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano: Tommaso Semprini-Giovanni Thomas Jones 1-6, 7-5, 11-9, Riccardo Tarricone-Francesco Missiroli 6-2, 6-0, Bonantini-Semprini b. Martinelli-Berti 6-2, 6-3. Classifica: Ct Zavaglia, Ct Casalboni, Suzanne Lenglen 2 4, Ct Rimini 0. Nel 4° girone il Ct Cesena ha battuto in casa 2-1 il Tc Faenza: Pietro Allegra-Denny Bentini 6-3, 6-2, Francesco Camagni-Manuel Celli 6-3, 2-6, 10-4, Scotto Di Gregorio-Montuschi b. Campana-Degli Angeli 7-5, 6-1. Classifica: Ct Cesena 4, Tc Faenza 2, Tennis Villa Carpena 0. Da domenica (ore 15) scatta il tabellone finale: Tc Faenza-Ct Casalboni, Ct Zavaglia-Tennis Villa Carpena. Già nei quarti il Ct Cesena.

IMOLA. Il Tennis Campanella di Imola ospita, domani e domenica, il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.2) con la formula Rodeo. Si tratta del 2° Memorial “Giovanni Giovannini” che vede al via 36 giocatori. Si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.2 Antonino Presti, Jacopo Sensati e Gabriele Iudica. Il giudice di gara è Erik Silloni, direttrice di gara Silvia Bolognesi