Tennis: Zavaglia, Casalboni, Carpena, Cesena e Faenza al tabellone finale del "Micheli", i Quarta in campo nel weekend al Campanella di Imola

Tennis
La squadra del Ct Zavaglia
La squadra del Ct Zavaglia

Cinque squadre romagnole, Ct Zavaglia, Ct Casalboni, Tennis Villa Carpena, Ct Cesena e Tc Faenza approdano al tabellone finale nel trofeo “Leonardo Micheli”, il torneo regionale a squadre giovanile riservato al settore maschile. Nel 1° girone si qualificano Ct Zavaglia e Ct Casalboni di Santarcangelo. Nella terza ed ultima giornata della prima fase il Ct Zavaglia ha vinto 2-1 sui campi del Ct Rimini: Filippo Trioschi-Federico Ballerini 1-6, 7-6, 10-3, Kervens Villa-Marco Chihai 6-0, 6-1, Trioschi-Ferrazzano b. Giordano-Villa 6-3, 6-4. Successo casalingo per 3-0 del Ct Casalboni sul Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano: Tommaso Semprini-Giovanni Thomas Jones 1-6, 7-5, 11-9, Riccardo Tarricone-Francesco Missiroli 6-2, 6-0, Bonantini-Semprini b. Martinelli-Berti 6-2, 6-3. Classifica: Ct Zavaglia, Ct Casalboni, Suzanne Lenglen 2 4, Ct Rimini 0. Nel 4° girone il Ct Cesena ha battuto in casa 2-1 il Tc Faenza: Pietro Allegra-Denny Bentini 6-3, 6-2, Francesco Camagni-Manuel Celli 6-3, 2-6, 10-4, Scotto Di Gregorio-Montuschi b. Campana-Degli Angeli 7-5, 6-1. Classifica: Ct Cesena 4, Tc Faenza 2, Tennis Villa Carpena 0. Da domenica (ore 15) scatta il tabellone finale: Tc Faenza-Ct Casalboni, Ct Zavaglia-Tennis Villa Carpena. Già nei quarti il Ct Cesena.

IMOLA. Il Tennis Campanella di Imola ospita, domani e domenica, il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.2) con la formula Rodeo. Si tratta del 2° Memorial “Giovanni Giovannini” che vede al via 36 giocatori. Si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.2 Antonino Presti, Jacopo Sensati e Gabriele Iudica. Il giudice di gara è Erik Silloni, direttrice di gara Silvia Bolognesi

