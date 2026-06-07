Tennis, Zattini, Roman, Mambelli negli ottavi a Meldola

Entra nella fase clou sui campi del Ct Meldola il torneo di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Terzo turno: Daniele Bravi (4.2)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 6-3, Jorge Andres Torres Zuluaga (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 6-1, 6-0, Giulio Macori (4.2)-Fabio Baldoni (Nc) 6-1, 6-2, Cristian Barasa (4.2)-Gianni Paglierani (4.4) 6-0, 6-2, Giacomo Solfrini (Nc)-Matteo Camerani (4.3) 4-6, 6-4, 10-6, Giovanni Melandri (4.4)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-2, 7-5, Raffaele Mazzoli (4.2)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-0, 6-1, Enzo Tomidei (4.3)-Franco Ciuffoli (4.4) 6-0, 6-1, Marco Samorè (4.2)-Manuel Fabbri (4.4) 6-0, 6-0, Gabriele Schiavo (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 1-6, 6-4, 10-8, Gabriele Iudica (4.2)-Stefano Zannoni (4.4) 7-6 (3), 6-4, Leone Bertaccini (4.3)-Enea Catani (4.4) 6-2, 6-3.
Quarto turno: Christian Giacalone (4.1, n.15)-Riccardo Casadei (4.2) 4-6, 6-4, 10-4, Pietro Martines (4.1, n.16)-Marco Cantagallo (4.4) 6-3, 6-7 (2), 10-8, Alberto Zattini (4.2)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 6-3, Andrea Fabbri (4.3)-Daniele Bravi (4.2) 6-2, 5-7, 10-8. Federico Fabbri (Nc)-Mario Nannucci (4.2) 6-2, 6-2, Mathias Roman (4.3)-Giacomo Rossi (4.2) 6-2, 6-3, Stefano Mambelli (4.2)-Francesco Di Tante (4.5) 6-1, 6-2.