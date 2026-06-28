Tennis, Zattini e Bassetti al 4° turno alla Buscherini

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek”. Secondo turno: Gianni Paglierani (4.4)-Enea Catani (4.4) 3-6, 6-1, 10-6, Lorenzo Negrello (4.3)-Leone Bertaccini (4.3) 4-6, 6-1, 14-12, Stefano Bassetti (4.3)-Matteo Camerani (4.3) 6-3, 6-2, Leonardo Ancarani (4.4)-Nicholas Viroli (4.5) 4-6, 6-0, 10-3, Giovanni Melandri (4.4)-Cristopher Gardelli (4.5) 6-4, 2-0 e ritiro, Luca Amadori (4.3)-Elia Farneti (4.3) 6-4, 6-3, Marco Cantagallo (4.3)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-4, 7-5, Tommaso Babini (4.2)-Marco Portolani (4.3) 6-2, 6-2. Terzo turno: Alberto Zattini (4.2)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-1, 6-1, Stefano Bassetti (4.3)-Luca Dragoni (4.2) 6-1, 6-0.