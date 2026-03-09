Tennis, Zardi e Baldassarri al 3° turno a Meldola

Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Turno di qualificazione: Pier Luigi Bertozzi (4.1)-Daniel Pellegrini (4.1, n.1) 6-3, 2-6, 10-7, Cristiano Pinna (4.1)-Davide Ceccarelli (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Fabio Di Tante (4.1, n.9)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-4, Mirco Boschi (4.1, n.13)-Filippo Ruggeri (4.2) 6-1, 7-5, Loris Pasini (4.1, n.10)-Raffaele Mazzoli (4.2) 6-2, 6-1, Giuseppe Leoncini (4.1, n.11)-Giacomo Rossi (4.2) 6-2, 6-4.
Tabellone finale, 1° turno: Alessandro Nanni (4.2)-Daniele Lusini (3.5) 6-2, 6-2, Samuele Visotti (3.5)-Cristian Crepaldi (4.2) 6-1, 6-1, Matteo Sirca (4.1)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 1-6, 10-5, Andrea Ancarani (3.5)-Luca Continelli (4.1) 7-5, 6-0, Andrea Lombardini (3.5)-Marco Montaguti (4.2) 5-7, 6-3, 10-7.
Secondo turno: Giovanni Zardi (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-0, 6-2, Maikol Baldassarri (3.4)-Davide Faoro (4.1) 6-3, 6-4,